Amor à distância. Murilo Benício assume namoro com Cecília Malan

Sempre discreta, a jornalista Cecília Malan, 39 anos, está mesmo namorando o ator Murilo Benício, 51.

Na última sexta-feira, 16, a correspondente da TV Globo em Londres publicou uma foto de um jantar em comemoração ao aniversário do irmão Pedro. Ele estava ao lado de seu pai, Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda durante o mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e de Murilo.

Os boatos do namoro entre Cecília e Murilo surgiram no começo do ano, mas eles não comentaram a respeito. Aos mais íntimos, o ator tem dito que, assim que terminarem as gravações da novela, entra no primeiro avião para encontrar a repórter. Leia mais em Veja.

