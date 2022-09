Alunos de escolas de Iúna plantam árvores em áreas afetadas por queimadas recentes

Por Marcos Freire - Marcos Freire 17

Nesta quarta-feira (21), foi comemorado o Dia Nacional da Árvore, com ações que visam a preservação da fauna e da flora em todo o país. E, em Iúna, na região do Caparaó, alunos da rede municipal de ensino e, também, estadual visitaram a Reserva Jovelino Nunes, localizada no município, para plantar mudas de árvores

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Limpeza Pública e Turismo, o objetivo é fazer plantios de mudas em áreas que foram afetadas por queimadas recentes. Estão sendo plantadas desde frutíferas, como abacate, jaca, amora, castanha do maranhão, até ipê rosa e amarelo, paineira branca, pau jacaré e bandarra.

Nesta quarta, alunos da Escola Estadual de Tempo Integral Henrique Coutinho, da Apae e outras da rede municipal estiveram na reserva, onde participaram do plantio das mudas. Eles também aprenderam um pouco mais sobre a preservação da natureza, sobre sua importância, o risco das queimadas e como manusear o calcário e corrigir o PH do solo.

O prefeito Romário Batista Vieira também esteve presenta à ação, junto com o secretário municipal de Meio Ambiente, Limpeza Pública e Turismo, Manoel Gomes, a diretora de Meio Ambiente e Proteção Ambiental, Lóris Teixeira Simoura Gardiman, e a subsecretária de Turismo, Tatiane Santos, entre outros.

Na terça-feira (20), alunos já haviam visitado a Reserva Jovelino Nunes, quando foram recebidos pelo secretário Manoel Gomes. Estiveram no local, cerca de 50 alunos da Escola Municipal Professora Maria da Penha Amorim Souza que também realizaram o plantio de mudas de árvores e receberam as mesmas informações de educação ambiental. Tanto na terça quanto na quarta-feira, ao final do trabalho, cada aluno recebeu o certificado “Destaque Preservação Ambiental”.

