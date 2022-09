Água mineral comercializada sem nota é apreendida em Cachoeiro, Itapemirim, Bom Jesus e outras cidades

Por Redação - Redação 112

Advertisement

Advertisement

Uma operação de fiscalização da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizada nessa quinta-feira (15), resultou na apreensão de água mineral em 19 estabelecimentos comerciais em nove cidades do Espírito Santo: cinco em Vila Velha e Guarapari; duas em Vitória e Colatina; e uma em Cariacica, Bom Jesus do Norte, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Foram apreendidos 2.905 galões de 20 litros e mais de 42 mil embalagens descartáveis de água mineral. Todas essas mercadorias estavam sem nota fiscal e foram avaliadas em, aproximadamente, R$ 100 mil.

O auditor fiscal da Receita Estadual Kaio de Souza Lages ressaltou que o Estado vem trabalhando para aumentar a regularidade fiscal das águas minerais. “Somente nesta operação, estimamos um total de R$ 34 mil em impostos e multas relacionadas às mercadorias apreendidas, além de autuações por outras irregularidades com água mineral, podendo chegar a R$ 1 milhão. Por isso, estamos atuando para melhorar a regularidade fiscal deste segmento”, disse.

Ao todo, 45 auditores fiscais participaram da operação. Desses, 41 atuaram em campo realizando as diligências e outros quatro fizeram parte do apoio operacional. Assim que as autuações forem pagas, as mercadorias estarão legalizadas para serem comercializadas.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].