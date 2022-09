Agência de Notícias Congresso completa 15 anos de fundação no dia 3 de outubro

Por Redação - Redação 12

No dia 3 de outubro, o site Agência de Notícias Congresso completa 15 anos. Fundada pelo jornalista capixaba Marcos Rosetti, o lançamento oficial ocorreu na biblioteca do Senado Federal, e o evento contou com a presença de vários políticos e jornalistas.

Desde sua criação, o site busca se antecipar aos fatos nacionais que tenham relação com o Espírito Santo. Neste período, foram vários ‘furos jornalísticos’, o mais recente foi a indicação do ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), para vice na chapa do governador Renato Casagrande (PSB), e da senadora Rose de Freitas (MDB), para compor a chapa majoritária.

As notícias do site Agência de Notícias Congresso são utilizadas por outros veículos de comunicação, jornais, rádios e sites do Espírito Santo, de forma gratuita.

Tendo a política como principal foco, o site está permanentemente ligado em questões de economia, segurança, saúde, educação e turismo. “Nosso maior compromisso é com a independência e a pluralidade de opiniões”, afirma Marcos Rosetti.

“Nosso espaço está aberto ao debate democrático de ideias, visando contribuir para a formação de cidadãos conscientes”, completa o fundador.

