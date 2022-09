Acusado de assassinar ex-companheira em Cachoeiro é preso no estado de São Paulo

Por Redação - Redação 618

A Polícia Civil (PC) do Espírito Santo – por meio da DHPP da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim – em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, realizou na manhã desta terça-feira (20), o cumprimento do mandado de prisão temporária contra um homem de 43 anos, acusado de assassinar Cristiane Cardoso Ferreira, de 35 anos.

O feminicídio aconteceu no dia 23 de abril de 2022, no bairro Valão, em Cachoeiro, na casa de Cristiane. A filha do casal, de apenas três anos, estava no imóvel no momento do crime.

A vítima foi encontrada somente no dia seguinte, por volta das 13h, por sua sogra, quando esta se dirigiu à residência e encontrou a criança que informou que a mãe não acordava.

Segundo a polícia, o homem residia no município de Santa Rita do Passa Quatro (SP), desde 2020. A prisão ocorreu no município de Itatiba, também no estado de São Paulo, onde o criminoso estava trabalhando para uma construtora.

Segundo as investigações, tudo indica que Cristiane tenha sido morta, em razão de ter ingressado em juízo com uma ação alimentícia, contra o ex-companheiro.

Durante interrogatório, o homem ficou em silêncio, preferindo se manifestar somente em juízo. Ao término do procedimento, ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista (SP).

