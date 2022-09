Acidente grave: três jovens morrem após carro colidir com moto em Cachoeiro

Por Redação - Redação 696

Um grave acidente registrado no fim da tarde dessa sexta-feira (16), envolvendo uma motocicleta e um carro, vitimou três pessoas. A batida aconteceu na rodovia Gumercindo Moura Nunes, no bairro Village da Luz, próximo a uma empresa de mármore e granito.

O motociclista e dois rapazes que estavam no carro, não resistiram aos ferimentos e falecerem no local. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada, confirmando os óbitos. Um dos socorridas informou ainda, que todas as vítimas eram jovens.

A batida foi tão forte, que ambos os veículos foram parar fora da pista. Uma das portas do carro, inclusive, foi arrancada. Já a moto, após a colisão, ainda bateu contra um poste. Com o impacto, o motociclista foi arremessado, sendo encontrado em um local de pasto.

