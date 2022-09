Academia Viva Mais da Praça de Fátima em Cachoeiro é revitalizada

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 5

Localizada no coração da cidade, a Praça de Fátima é o endereço certo para as famílias aproveitarem momentos de lazer e diversão. O local conta com brinquedos para as crianças, pista de skate, local para caminhada e uma grande área de convivência.

E para aqueles que procuram a Praça de Fátima para praticar atividades físicas, uma excelente notícia. A academia Viva Mais, localizada aqui dentro da praça, foi reformada e está novinha em folha.

