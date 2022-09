5 razões pelas quais seu iPhone deveria ter uma VPN instalada hoje

Por diagramacao - diagramacao 7

Advertisement

Advertisement

Uma das coisas pelas quais a Apple é conhecida a segurança de seus sistemas, junto de seu design. Por mais que no meio dos smartphones o Android saia na frente em termos de adoção, o fato é que se trata de um sistema operacional de código aberto, ao contrário do da Apple, que é único da empresa – o fato de os aparelhos Android optarem por este formato significa que os desenvolvedores de aplicativos deste podem usar seu código-fonte para criarem suas próprias versões do sistema operacional, o que vemos nas diferentes opções encontradas em aparelhos disponíveis no mercado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Com isso, torna-se muito mais fácil remover quaisquer restrições que o aparelho possa ter, o que cria uma chance maior de vulnerabilidades em nossos telefones. E tem gente de olho nestas oportunidades, é claro, afinal, hoje em dia os celulares deixaram de ser simples aparelhos telefônicos – é através dele que conduzimos nossos negócios, nos conectamos a entes queridos, fazemos operações em nossos bancos. Já o IOS, utilizado pela Apple, é mais seguro por questão de sua própria natureza, afinal, seu código é fechado. O que ambos têm em comum é o seguinte: estão suscetíveis a ameaças online.

Uma forma de mitigar esta brecha, é adicionar camadas extras de proteção à conexão na internet, e uma forma inteligente e simples de fazer isso, é através da instalação de VPN para iPhone em seu aparelho.

Veja bem – quando usamos a internet, seja uma rede pública como o wi-fi de um café ou mesmo em casa, nossos aparelhos se comunicam com o provedor daquela conexão, de maneira que os dados ficam expostos, o que pode ser uma preocupação e tanto, já que, como mencionado anteriormente, nossos celulares são muito mais do que simples telefones atualmente. Listaremos a seguir cinco motivos pelos quais você deveria considerar adicionar um serviço como este ao seu aparelho.

1. Acesso a conteúdo restrito por localização

Continua depois da publicidade

Uma vantagem bastante conhecida do uso de VPNs é o fato de que estas podem liberar conteúdo restrito por localização em serviços de streaming – muitos destes definem o catálogo com base na localização geográfica de seu usuário, impedindo-o de acessar certos conteúdos outrora acessíveis durante uma viagem, por exemplo. Com uma VPN, o streaming funcionará como se você estivesse conectado localmente à região de sua escolha, e pronto, um mundo de entretenimento nas suas mãos.

2. Acesso wi-fi público com maior segurança

Conexões públicas como as de hotéis, aeroportos, centros de convenções, geralmente são de livre acesso para quem precisar utilizá-las, porém raramente são seguras. Estar online em uma destas redes pode te colocar na mira de cibercriminosos, gente que está ali esperando para roubar seus dados ou monitorar suas atividades online.

Especialistas recomendam evitar o uso de redes públicos, optando pelo plano de dados do aparelho, mas caso não seja possível, uma VPN criptografará todos os seus dados, dificultando o trabalho de gente mal-intencionada.

Advertisement

3. Maior segurança ao usar aplicativos de banco

Continua depois da publicidade

Sempre que lidamos com dados de natureza sensível na internet, é preciso ter o máximo de cuidado, e é por isso que aplicativos de banco contam com diversas camadas de proteção para os seus usuários, mas em nada lhe prejudicaria ter uma camada extra de segurança, não é mesmo? É aí que entram as VPNs.

4. Melhores preços ao realizar compras online

Gosta de ficar navegando sem hora para parar em lojas online antes de pegar no sono? Pois saiba que uma VPN pode ajudar a economizar alguns trocados – isso porque alguns comerciantes valem-se de dados de navegação para ajustar o preço de produtos em vendas online, mostrando diferentes preços para pessoas em diferentes localizações ou de diferentes perfis. A VPN garante seu anonimato, e por consequência, preços mais transparentes.

5. Evite anúncios indesejados

Como já estabelecido, sites tem dificuldades em monitorar você quando se usa uma VPN, o que quer dizer que você verá bem menos anúncios direcionados, além do que, certas VPNs contam com funcionalidades que bloqueiam completamente estes tipos de anúncios.

Interessou?

Com diversas opções de provedores de VPNs disponíveis no mercado, e com muitos destes oferecendo períodos gratuitos de avaliação para novos clientes, considerando tudo que discutimos até aqui, talvez esteja na hora de você dar uma chance a esta nova tecnologia.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].