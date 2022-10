Guarani vence CSA de virada em confronto direto pela permanência na Série B

Por Estadão - Estadão 5

O Guarani deu um passo muito importante para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, venceu o confronto direto diante do CSA, por 2 a 1, mesmo jogando fora de casa, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 32.ª rodada. O time paulista saiu atrás com gol marcado por Osvaldo, mas empatou ainda no primeiro tempo, com Isaque, e virou no primeiro minuto da etapa final, com Yuri Tanque.

Esta foi a terceira vitória consecutiva do Guarani, que já havia batido Operário, por 1 a 0, e Novorizontino, por 2 a 0. Agora, o time paulista tem 38 pontos, três a mais do que o primeiro da zona de rebaixamento, justamente o CSA, com 35 em 17º.

Jogando em casa, o CSA foi o primeiro a chegar com perigo, com Elton, que ficou com rebote na entrada da área e chutou por cima. Pouco depois, aos 16 minutos, os mandantes abriram o placar com Osvaldo. Após disputa no alto, o atacante ficou com a sobra dentro da área e girou bonito para completar com meio voleio no cantinho.

Apesar da pressão inicial e da desvantagem, o Guarani não se abateu. Conseguiu responder em escanteio perigoso que passou por todo mundo na pequena área e o empate também não demorou muito. Aos 26 minutos, o cruzamento da direita foi parar no lado oposto, com Isaque. Dentro da área, ele quase se atrapalhou, mas conseguiu cortar o adversário e chutar rasteiro para marcar.

O primeiro tempo ainda teve três boas oportunidades. O Guarani quase virou com gols contra, ambos em lances de Guilherme Paraíba, que exigiu excelentes defesas de seu companheiro Marcelo Carné. E o zagueiro alagoano também quase marcou a favor após cabeçada de escanteio, defendida por Maurício Kozlinski.

Na volta para o segundo tempo, o Guarani conseguiu boa subida pela esquerda e virou o placar com um minuto de bola rolando. Jamerson cruzou, Yuri Tanque se antecipou bem e deu um peixinho para completar de cabeça.

O gol foi um choque para o CSA, que demorou um pouco para voltar para o jogo. Mas depois conseguiu responder em várias oportunidades. Lourenço arriscou de fora da área, mas Maurício Kozlinski defendeu. O meia também quase fez um gol olímpico, parando no travessão após desvio do goleiro paulista. Elton foi outro que deu trabalho ao invadir a área pela esquerda e chutar forte.

O bombardeio alagoano continuou na parte final e Lucas Barcelos chutou colocado da entrada da área para outra defesa de Kozlinski. Apesar da tentativa até os minutos finais, o CSA não conseguiu evitar a derrota.

O Guarani volta a campo já na segunda-feira, às 20h, quando recebe o Londrina no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No dia seguinte, o CSA estará em Porto Alegre (RS), onde encara o Grêmio a partir das 19h.

FICHA TÉCNICA

CSA 2 X 1 GUARANI

CSA – Marcelo Carné; Lucas Marques (Edson), Lucão, Guilherme Paraíba e Diego Renan (Rogério); Geovane, Gabriel e Yann Rolim (Lourenço); Osvaldo (John Mercado), Elton e Lucas Barcelos (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Roberto Fernandes.

GUARANI – Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Jamerson; Rodrigo Andrade (Índio), Leandro Vilela (Richard Rios) e Giovanni Augusto (Yago); Bruno José (Edson Carioca), Yuri Tanque e Isaque (Madison). Técnico: Mozart Santos.

GOLS – Osvaldo, aos 16, e Isaque, aos 26 minutos do primeiro tempo. Yuri Tanque a um minuto do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jean Pierre Goncalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS – Yann Rolim e Osvaldo (CSA). Leandro Vilela (Guarani).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

