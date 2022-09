Eleições 2022: campanha de Lula cancela coletiva de imprensa em Fortaleza

Por Estadão - Estadão 14

A campanha do candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou a coletiva de imprensa do ex-presidente que estava prevista para a noite desta sexta-feira, 30, em Fortaleza.

Na antevéspera da eleição, Lula está em campanha no Ceará para embalar seus candidatos a governador e senador no Estado, os petistas Elmano de Freitas e Camilo Santana, em pleno reduto político do adversário Ciro Gomes (PDT).

Sem coletiva de imprensa, a expectativa é que Lula retorne a São Paulo ainda nesta noite. Na manhã deste sábado, 1º, o candidato participa de caminhada na capital paulista com Geraldo Alckmin (PSB), seu vice, Fernando Haddad (PT), candidato a governador de São Paulo, e Márcio França (PSB), que concorre ao Senado.

Eduardo Gayer, enviado especial

Estadao Conteudo

