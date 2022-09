Forças ucranianas se mobilizam para cercar tropas russas em importante cidade

Por Estadão - Estadão 7

Forças da Rússia no entorno de uma importante cidade no leste da Ucrânia enfrentavam a perspectiva de derrota nesta sexta-feira, mesmo após seu presidente anunciar que estava anexando o território que eles estavam perdendo. O presidente Vladimir Putin reivindicou formalmente quatro áreas da Ucrânia como parte do território russo, em uma escalada na guerra.

Ao mesmo tempo, as tropas russas estavam sendo cercadas por soldados ucranianos na estratégica cidade de Lyman, centro logístico para as operações russas em uma das quatro regiões reivindicadas por Moscou. A Rússia não ocupa totalmente nenhuma dessas áreas, mas autoridades apoiadas por ela realizaram referendos para que os territórios se unissem ao país. A Ucrânia e governos do Ocidente rejeitam a votação como uma fraude voltada a dar legitimidade à ocupação militar russa em partes da Ucrânia.

Mais cedo, um míssil russo matou ao menos 25 civis, afirmaram autoridades ucranianas, em ataque perto da cidade de Zaporizhzhia. Pelo menos outras 50 pessoas ficaram feridas no ataque. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)

Redação, O Estado de S. Paulo

