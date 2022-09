Modelo trans brasileira vence concurso mundial de beleza na Itália

Por Estadão - Estadão 0

Victoria Fernandes foi eleita Miss T World (MTW) 2021, concurso mundial de beleza trans realizado em Bréscia, na Itália, no último fim de semana. É a primeira vez que a modelo mineira de 29 anos conquista um título deste nível. Natural de Patos de Minas, ela começou no mundo da moda em 2013. O objetivo do MTW é exaltar a beleza da mulher trans, além de dar visibilidade para artistas, estilistas, maquiadores e diversos outros profissionais da comunidade LGBT+.

“Obrigada a todos pelo apoio e carinho. Miss T World 2021 conquistado com sucesso. Obrigada a todos”, escreveu Victoria no Instagram. Ela recebeu o carinho de vários seguidores. “Parabéns querida! Eu sabia”, disse um deles. “Muito feliz por você, linda”, comentou outro. “Merecidamente… Linda”, emendou mais um.

A última edição do MTW ocorreu em 2019 e voltou somente este ano por conta da pandemia de covid-19. Por este motivo, também foram coroadas a modelo de Sorriso (MT), Bella Valentina, como Miss T World 2020; e a modelo tailandesa Valunpath Loysanun como Miss T World 2022. As três foram as mais bem votadas entre 17 candidatas, avaliadas por sete jurados.

Victoria se mudou para Uberaba, no Triângulo Mineiro, aos 18 anos, onde começou a participar de concursos e ganhou o Miss Trans Uberaba.

Um ano depois, se mudou para a Europa e seguiu na carreira da moda. Em 2016, obteve a 7ª colocação no Miss Trans Universo em Perúgia, Itália; na 1ª edição do Miss T World em 2017, ficou entre as cinco mais bonitas; em 2019, participou do Miss Trans Star em Barcelona, Espanha, conquistando o 2º lugar.

