Bolsas da Europa fecham em alta, mas CPI elevado da zona do euro contém impulso

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Os mercados acionários da Europa registraram ganhos, nesta sexta-feira. O dia foi de recuperação, após perdas recentes, mas a inflação ao consumidor forte na zona do euro conteve os ânimos, já que deve levar a postura dura do Banco Central Europeu (BCE) na elevação de juros, o que tende a ser negativo para as ações. No Reino Unido, houve nova leitura do Produto Interno Bruto (PIB) e os planos fiscais do governo continuavam em foco.

Continua depois da publicidade

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,30%, em 387,85 pontos. Na semana, o índice caiu 0,65%.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro avançou 10,0% em setembro, na comparação anual, na máxima histórica e acima da previsão de 9,7% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. A taxa de desemprego, por outro lado, seguiu em 6,6% em agosto, como esperado.

Para a Oxford Economics, a inflação forte na região da moeda comum “sela” uma alta de 75 pontos-base nos juros no mês que vem pelo BCE. A Capital Economics concorda que esse pode ser o desfecho da próxima reunião de política monetária, sem descartar aperto ainda maior, “apesar dos riscos de uma recessão mais profunda”. O Commerzbank, por sua vez, calcula que os juros do BCE devem subir a 3% até o primeiro trimestre de 2023, para conter o quadro inflacionário.

Continua depois da publicidade

As bolsas exibiam sinal positivo desde a abertura, mas reduziram os ganhos após o CPI. Já no Reino Unido, uma revisão mostrou que o PIB cresceu 0,2% no segundo trimestre ante o anterior, quando a prévia era de recuo de 0,1%. Na comparação anual, houve avanço de 4,4% (de alta de 2,9% antes apontada). Na opinião da Capital Economics, porém, o país não está em recessão, mas tampouco retomou o nível pré-covid, o que dificulta os planos fiscais mais arrojados do governo da premiê Liz Truss.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,18%, em 6.893,81 pontos. Na comparação semanal ele recuou 1,78%.

Em Frankfurt, o DAX registrou ganho de 1,16%, a 12.114,36 pontos. Na semana, ele caiu 1,38%.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, teve alta de 1,51%, a 5.762,34 pontos, e na comparação semanal cedeu 0,36%.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB subiu 1,45%, a 20.648,85 pontos, mas na semana teve queda de 1,98%.

Em Madri, o índice IBEX 35 avançou 0,91%, a 7.366,80 pontos. Na semana, ele recuou 2,86%.

Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 fechou em alta de 0,20%, a 5.302,76 pontos. Na comparação semanal, a queda na bolsa portuguesa foi de 3,37%.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].