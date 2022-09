Conservadores colocam pressão para demissão de chefe do Tesouro

Por Estadão - Estadão 8

Liz Truss está enfrentando uma pressão crescente de deputados conservadores para demitir o chanceler do Tesouro, Kwasi Kwarteng – o equivalente ao ministro da Economia do Reino Unido. De acordo com a imprensa local, a ameaça envolve a possibilidade de um motim dentro da bancada no Parlamento.

Segundo o jornal The Telegraph, muitos acusam a premiê de “loucura” por mergulhar em uma política fiscal temerária. “Estas não são circunstâncias fora do controle do governo ou do Tesouro. Elas foram criadas lá. Essa loucura inepta não pode continuar”, disse Simon Hoare, presidente do Comitê para Assuntos da Irlanda do Norte, conservador que apoiou Rishi Sunak – derrotado por Truss – na eleição para líder do partido.

Muitos deputados conservadores disseram que Kwarteng teria que renunciar para que o partido sobrevivesse à crise financeira. Eles exigem que Truss reverta seu plano de eliminar a alíquota máxima de 45% de imposto de renda – um corte de impostos de 2 bilhões de libras (R$ 11,7 bilhões) para mais de 600 mil pessoas que ganham mais de 150 mil (R$ 880 mil).

Os conservadores dizem que as medidas foram muito mal recebidas por seus eleitores. O deputado Robert Largan expressou “sérias reservas” com relação a algumas medidas de Truss e Kwarteng. “Não acredito que cortar impostos dos mais ricos seja a decisão certa quando a margem de manobra fiscal do governo é tão limitada.”

Apoio

No entanto, o governo de Truss insistiu ontem que a primeira-ministra estava ao lado de Kwarteng. Um porta-voz do governo disse ao jornal The Guardian que os dois estão trabalhando para “apresentar ajustes necessárias para o crescimento da economia”, que serão anunciados nas próximas semanas.

Kwarteng e Truss não apareceram para acalmar os mercados. Em vez disso, eles enviaram o secretário do Tesouro, Andrew Griffith, que defendeu a tese de que “todas as principais economias” do mundo estavam experimentando a mesma volatilidade em razão da guerra na Ucrânia.

O Parlamento britânico está em recesso e retorna no dia 11 de outubro. Este seria o prazo que muitos conservadores estariam dispostos a dar para que Truss coloque ordem na casa. A pressão é maior porque pesquisas apontam uma vantagem histórica de 17 pontos porcentuais da oposição trabalhista sobre os conservadores, caso a eleição fosse antecipada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

