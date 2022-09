Padre Kelmon se irrita com jornalistas e nega ser 'linha auxiliar' de Bolsonaro

Por Estadão - Estadão 20

Questionado por jornalistas se não seria mais lógico o PTB integrar a coligação de apoio à reeleição de Jair Bolsonaro do que “fazer dobradinha” com o presidente, o candidato do partido à Presidência, Padre Kelmon, se exaltou. Ao longo do debate na TV Globo, ele elogiou Bolsonaro e atacou Lula, com quem chegou a discutir fora dos microfones – o petista o chamou de “laranja”. O candidato negou, porém, que tenha servido de apoio ao atual presidente.

“É você que está me acusando disso”, afirmou a uma repórter. “Na verdade eu fui atacado por um ex-presidente que se diz cristão. Ele é cristão de onde? Ele criou uma igreja, a dele? Hoje vemos padres atacados por políticos que se dizem cristãos. Quem entende de laranja é ele, eu entendo de evangelho”.

A candidata do União Brasil, Soraya Thronicke, que se destacou ao chamar Kelmon de “padre de festa junina” durante o debate, fez críticas ao petebista. “Debater com uma pessoa que não tem educação é difícil, acho que foi lastimável. É uma candidatura esquisitíssima, que faz campanha para outro candidato. Não tem como esconder aquilo”, afirmou. Quando uma repórter estrangeira comparou o debate às esquetes do grupo humorístico Porta dos Fundos, Soraya concordou: “você tem razão”. Ela afirmou ainda que costuma criar frases de efeito, mas eventualmente tem o apoio de seu marqueteiro.

A candidata do MDB, Simone Tebet, também criticou o nível do debate e afirmou que, se pareceu mais condescendente com Lula do que com Bolsonaro, isso se deveu às perguntas que fez a ou recebeu deles.

“Triste o Brasil que tem que escolher entre os escândalos do mensalão e do petrolão, do governo passado, e do tratoraço e do vacinaço do atual governo. Agora, o atual presidente extrapola qualquer limite. Ele veio com uma pergunta que deveria ser feita ao ex-presidente, covardemente fez para mim e ouviu o que tinha que ouvir”, afirmou, referindo-se à questão sobre a morte de Celso Daniel.

O candidato do PDT, Ciro Gomes, afirmou que Lula e Bolsonaro “amarelaram”. Depois, referiu-se a Bolsonaro. “Pelo menos um deles amarelou feio, que foi o Bolsonaro. Ele teve oportunidade (de fazer pergunta a Lula) e fugiu”. Para o pedetista, “a fricção entre os dois (Lula e Bolsonaro) só produziu resultados negativos aos dois”. Assim como Simone Tebet, Ciro afirmou acreditar na mudança de voto e nos indecisos para mudar o atual quadro de intenções de voto.

Os dois principais candidatos que disputam a eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), respectivamente líder e vice-líder nas pesquisas de intenção de voto, não quiseram conceder entrevista coletiva ao final do debate promovido a partir da noite desta quinta-feira, 29, pela TV Globo.

A emissora estipulou que cada candidato teria cinco minutos para responder perguntas da imprensa que acompanhou o debate nos estúdios da emissora, na zona oeste do Rio, mas apenas os demais cinco candidatos falaram com os repórteres. As entrevistas de Lula e Bolsonaro seriam concedidas por volta das 2h30 desta sexta-feira, 30.

