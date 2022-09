Em dobradinha com D'Avila, Tebet defende investir fortalecer SUS

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Em dobradinha com Luiz Felipe d’Avila (Novo), a senadora Simone Tebet (MDB) defendeu na madrugada desta sexta-feira, 30, durante debate da TV Globo entre candidatos à Presidência, investir na saúde pública e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS).

Continua depois da publicidade

Após uma pergunta do candidato do Novo sobre como melhorar a relação entre a União e Estados e municípios no que se refere à saúde, Tebet disse que não vai faltar dinheiro para o setor se for eleita. “As Santas Casas querem ajudar, mas a tabela do SUS está desatualizada há 20 anos”, afirmou a senadora, ao citar o atraso em exames e atendimentos. A emedebista também disse que os idosos e as pessoas com deficiência estão “desassistidos” no Brasil.

Iander Porcella, Matheus de Souza, Giordanna Neves e Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].