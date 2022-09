Neymar declara voto em Bolsonaro nas Eleições em vídeo nas redes sociais

Por Estadão - Estadão 9

O atacante Neymar, da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, anunciou nesta quinta-feira seu apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em suas redes sociais, Neymar publicou um vídeo em que faz uma coreografia em sintonia com uma música pedindo voto no chefe do Executivo.

O atacante já havia demonstrado sua proximidade com o presidente em outras oportunidades, mas o apoio ganhou força nesta quarta-feira, quando Bolsonaro fez uma visita ao Instituto Neymar Júnior na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo.

“Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio (de Freitas (Republicanos), candidato a governador de São Paulo) e Michelle (Bolsonaro, primeira-dama). Passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe. Mas, na próxima vez, estarei junto. Espero que vocês aproveitem essa visita ao Instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida. Estou muito feliz que vocês estão aí”, afirmou Neymar.

O atacante serviu a seleção brasileira nesta semana na última apresentação antes da Copa do Mundo do Catar, que acontece entre os meses de novembro e dezembro. O atacante marcou de pênalti na vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia na terça-feira. Diante de Gana, em que o Brasil ganhou por 3 a 0, Neymar passou em branco.

Os compromissos da seleção brasileira nesta Data Fifa aconteceram na França, em Le Havre e Paris, favorecendo o craque brasileiro que não precisou fazer longos deslocamentos. Neymar já voltou aos treinamentos no PSG. Neste sábado, o atacante tentará levar a equipe parisiense a mais uma vitória no Campeonato Francês. Às 16h, ao lado de Messi e Mbappé, Neymar atuará diante do Nice, no Parque dos Príncipes.

MANIFESTAÇÕES NA SELEÇÃO

Em entrevista recente ao Estadão, o técnico Tite indicou não haver vetos a manifestações políticas de seus convocados. O treinador brasileiro esclareceu, porém, que eventuais apoios deveriam acontecer de maneira privada, sem interferir no desempenho e dedicação à seleção. Neymar fez o vídeo de apoio a Bolsonaro dias depois de ter deixado a comitiva da seleção brasileira.

“Faço das minhas as palavras do Marquinhos (zagueiro): que cada um se manifeste. Essa é a minha opinião. Manifeste-se no seu particular e vamos colocar na seleção a vontade, o ânimo, a dedicação, a competência e o amor para chegar à final como o primeiro objetivo e para sermos campeão depois. Talvez o nosso comportamental fale mais do que qualquer palavra”, afirmou Tite.

ENCONTRO ANTIGO

Em 2019, o pai de Neymar esteve em Brasília para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. O empresário Neymar da Silva Santos foi recebido também pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para “prestar esclarecimentos” sobre processo contra o jogador que estava sendo avaliado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

SENADO NO RIO

Neymar também apareceu nesta quinta nas redes sociais do ex-atacante Romário (PL), candidato à reeleição ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. O atleta fala o número do candidato e pede votos ao senador.

