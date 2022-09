BC mexicano decide por unanimidade elevar taxa básica de juros a 9,25%

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Banco Central do México (Banxico) decidiu nesta quinta-feira, 29, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 75 pontos-base, a 9,25%. Em seu comunicado, a instituição diz que a economia mundial continuou a desacelerar no terceiro trimestre, enquanto a inflação global “continuou a aumentar, em um contexto no qual persistem desequilíbrios entre demanda em diversos mercados e preços ainda elevados de alimentos e energia”.

Continua depois da publicidade

O quadro faz com que continue a expectativa de “aperto monetário acelerado em nível global” e taxas básicas de juros “em níveis elevados por um período prolongado”, diz o Banxico.

No mercado financeiro mexicano, o câmbio manteve comportamento estável, enquanto as taxas de juros dos bônus governamentais aumentaram em toda a curva, de acordo com o comunicado. “Um entorno incerto se mantém, com um balanço de riscos para a atividade econômica voltado para baixo”, diz.

O Banxico destaca que as expectativas de inflação para 2022 e 2023 continuaram a aumentar. As de médio prazo tiveram “certo ajuste para cima” e as de longo prazo seguiram estáveis, “embora acima da meta”. Ante choques inflacionários maiores que o antes antecipado e a perspectiva de que seus efeitos levem mais tempo para se dissipar, “os prognósticos para a inflação geral e para a subjacente foram revisados em alta para todo o horizonte de previsão”.

Continua depois da publicidade

O BC mexicano diz que a inflação deve convergir à meta de 3% no terceiro trimestre de 2024, mas nota que essas previsões “estão sujeitas a riscos” para os dois lados. De qualquer modo, o balanço de riscos para a inflação no horizonte da previsão “continua com um considerável viés de alta”.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].