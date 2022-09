Alckmin critica contestação de Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas

Por Estadão - Estadão 9

O ex-governador e candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), criticou os questionamentos do presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto à segurança das urnas eletrônicas. “Essa contestação é ridícula, porque Bolsonaro foi eleito cinco vezes pela urna eletrônica. Agora, ela não funciona mais? Na última eleição, ele foi eleito presidente da República e os dois filhos (parlamentares). Não tem sentido”, afirmou Alckmin nesta quinta-feira, em sabatina realizada pela Folha e UOL. “É uma agenda equivocada”, acrescentou.

Questionado se o presidente Bolsonaro estaria preparando um tumulto semelhante ao que ocorreu no Capitólio após a derrota do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, Alckmin disse que “pode ser”. “É também diversionista. Em vez de discutir como recuperar economia, como melhorar saúde, de tratar dos problemas reais do País, como fome, desemprego, fica nesse diversionismo. Não é uma agenda do povo. É o estilo autoritário”, afirmou o ex-governador.

Voto útil

Geraldo Alckmin também refutou as críticas de outros presidenciáveis sobre o pedido de voto útil pela chapa petista. “Ninguém pede voto útil. Todo mundo pede voto. Todo candidato quer ganhar no primeiro turno. Não é uma campanha pelo voto útil. É uma campanha pelo voto”, disse ele na sabatina.

O ex-governador defendeu, contudo, a resolução do pleito no primeiro turno. “É melhor para o Brasil porque sai dessa confusão, dessas brigas. De repente, pode até ter morte, ter acidente, ter tragédia. É melhor para o povo porque dá mais tempo de organizar e para a economia porque dá mais tempo de se estruturar”, afirmou. “Se tiver segundo turno, estaremos lá”, acrescentou.

Alckmin afirmou também que seja vitória em primeiro ou segundo turno, a vitória de quem ganhar “não pode ser contestada”. “Acho que tem chance (de vitória no 1º turno) porque o eleitor analisa a realidade e procura decidir, não porque há pedido de voto útil. Vitória no primeiro turno evita brigas e dá mais tempo para transição. Infelizmente, não estamos em ambiente normal”, emfatizou.

Comparando com a eleição de 2018, Alckmin disse que a “desidratação” dos candidatos das pontas é menor porque os candidatos estão com menos votos que os de 2018, a qual ele disputou como candidato à Presidência.

Instituições

Na sabatina, Alckmin também criticou os questionamentos sobre o Judiciário. “Estamos vivendo em anormalidade e de contestação do Judiciário. É um erro se trabalhar contra as instituições e outros Poderes. Precisamos fortalecê-las, aperfeiçoá-las. É uma coisa autoritária”, disse.

O ex-governador afirmou que não espera que cenário de suspeição às instituições no Brasil. “Quando você levanta suspeição sem fatos não é adequado. É uma propagação de fake news”, pontuou, acrescentando que devemos respeitar as conquistas como a criação de uma Justiça Eleitoral.

Isadora Duarte

Estadao Conteudo

