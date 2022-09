Yuri Alberto dedica gol no fim à torcida e festeja 'vitória muito importante'

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Yuri Alberto havia cantado a bola na terça-feira, ao dizer que o Corinthians precisava ganhar de qualquer maneira do Atlético-GO após três partidas sem triunfos. Lutando até o fim e confiando em toda as bolas, o atacante cumpriu sua profecia ao definir os 2 a 1 na Neo Química Arena nos minutos decisivos. Dedicou a “importante vitória” à torcida, que enfrentou frio e chuva.

Continua depois da publicidade

Como já virou rotina na temporada, mais um jogo corintiano em sua casa registrou público acima dos 30 mil presentes. Desta vez, 32.398 presentes sofreram acima do normal diante de um rival que veio para tentar surpreender na base do contragolpe e postado bem defensivamente. Apoiando até o fim na gelada e úmida noite paulistana, foram brindados com gol de Yuri Alberto aos 43 do segundo tempo.

“Só temos que agradecer a Fiel. É chuva e calor e está todo mundo aí, sempre”, reconheceu o artilheiro, que participou dos dois gols da noite, chutando a bola que Róger Guedes mandou às redes e aproveitando o rebote para definir. “Esse 12º jogador é muito importante para nós.”

Encarar o Atlético-GO em 2022 vem sendo marcante para Yuri Alberto. No duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, também na Neo Química Arena, ele anotou três vezes na goleada por 4 a 1 e a consequente classificação – foram seus primeiros gols no clube. Desta vez, novamente acabou como um dos destaques do Corinthians, em grande participação individual e boa parceria ofensiva com Roger Guedes.

Continua depois da publicidade

“Hoje foi um dia bom, se o gol não saísse também iria agradecer”, afirmou, admitindo que rendeu o esperado pela torcida e os companheiros. “A vitória é muito importante. O professor (Vítor Pereira) brinca que eu sempre brigo por essas bolas, ela sempre sobra e são mais três pontos dentro de casa”, festejou.

O Corinthians volta a jogar no sábado, novamente na Neo Química Arena, diante de mais um oponente lutando contra o rebaixamento. Recebe o Cuiabá com a missão de vingar o 1 a 0 sofrido na Arena Pantanal no primeiro turno.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].