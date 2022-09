Ponte desaba no Amazonas, derruba veículos na travessia e deixa três mortos

Por Estadão - Estadão 8

A Ponte Curuçá, localizada no km 25 da BR-319, no Amazonas, desabou na manhã desta quarta-feira, 28 de setembro, vitimando ao menos três pessoas e deixando outras 14 feridas, de acordo com a Polícia Militar. A estrutura cedeu por volta das 8h, no momento que os veículos faziam a travessia; alguns deles caíram no rio que fica abaixo da construção.

Segundo informações de moradores e da imprensa local, a rodovia – que é parte de uma importante ligação viária de Manaus com o restante do país – já apresentava rachaduras e sinais de deterioração. Após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou o trecho, de responsabilidade do governo federal através do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit).

A ponte fica localizada no município de Careiro da Várzea, parte da região metropolitana de Manaus, e já tinha circulação limitada a apenas veículos leves por más condições em sua estrutura. O governo do Amazonas mobilizou um comitê para atender os envolvidos no incidente e alinhar ações de reparo. O governador do Estado, Wilson Lima, informou no Twitter que cancelou a agenda de campanha de hoje para trabalhar no apoio às vítimas.

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, também se manifestou nas redes sociais. De acordo com o gestor, o tráfego foi restabelecido de forma emergencial e os veículos estão sendo transportados pelo rio através de balsas.

Não há informações sobre o que causou o acidente, mas a PRF segue trabalhando no local. Ainda de acordo com o governo do Amazonas, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e secretaria de Estado da Saúde foram mobilizadas.

Fabio Tarnapolsky, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

