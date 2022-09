EUA estão prontos para fornecer mais US$ 1,1 bilhão em ajuda à Ucrânia

Por Estadão - Estadão 7

Os Estados Unidos fornecerão mais US$ 1,1 bilhão em ajuda à Ucrânia, com financiamento para cerca de 18 sistemas de foguetes mais avançados e outras armas para combater os drones que a Rússia vem usando contra as tropas ucranianas, segundo autoridades locais. O pacote mais recente está sendo fornecido no âmbito da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, que financia contratos para compra de armas e equipamentos. Ele eleva o total de ajuda dos EUA à Ucrânia para quase US$ 17 bilhões desde que o presidente Joe Biden assumiu. Funcionários forneceram detalhes do pacote sob condição de anonimato porque ainda não foi divulgado.

Como o financiamento é para contratos de armas e equipamentos, visa ajudar a Ucrânia a garantir suas necessidades de defesa de longo prazo. Pode levar um ano ou dois para a Ucrânia obter os sistemas. Também no pacote está o financiamento para cerca de 300 veículos, dezenas de caminhões e carretas para transporte de equipamentos pesados, uma variedade de radares, equipamentos de comunicação e vigilância e outros equipamentos para soldados.

Além disso, a ajuda incluirá financiamento para equipamentos de detecção de explosivos e para manutenção e treinamento. A guerra, agora em seu sétimo mês, mudou para uma nova fase, enquanto a Rússia tenta se recuperar das recentes perdas em combate e usar os votos para solidificar politicamente os ganhos que obteve em quatro regiões ocupadas no sul e no leste do país.

