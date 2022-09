Risco de governo Lula para perfil de crédito é inexistente, diz diretor da Fitch

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O diretor de Ratings Corporativos da Fitch, Ricardo Carvalho, disse nesta quarta-feira, 28, que o risco de um eventual novo mandato do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o perfil de crédito de empresas do País é “inexistente”. Ainda de acordo com ele, os grandes riscos para as companhias são em variáveis como câmbio e inflação.

Continua depois da publicidade

“Se o governo (novo) for Bolsonaro, é mais do mesmo. Se for Lula, o risco é saber se será o do primeiro (2003), segundo (2007) ou terceiro”, disse ele, em evento promovido pela Fitch em São Paulo. “Ainda assim, o risco está longe do que vimos em 2003.”

Carvalho afirmou que os maiores riscos para os balanços das empresas são a inflação e o câmbio. “Estamos vendo um período longo de inflação, com muita dificuldade no repasse de custos das companhias”, disse ele.

No câmbio, a Fitch espera que a volatilidade vista atualmente se mantenha. De acordo com o diretor, dois fatores explicam e devem continuar explicando esse movimento: as expectativas para as contas públicas brasileiras nos próximos anos e também a alta dos juros mundo afora.

Continua depois da publicidade

Matheus Piovesana

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].