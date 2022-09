Parreira se emociona ao dar nome a campo do CT do Fluminense: 'Eternamente grato'

Por Estadão - Estadão 8

O técnico Carlos Alberto Parreira foi convidado para visitar o CT Carlos Castilho, do Fluminense, nesta terça-feira, no Rio. Não sabia, contudo, que o convite era para receber uma homenagem. Chegando ao local, o treinador aposentado de 79 anos acabou pego de surpresa quando foi informado que um dos campos do local agora vai carregar seu nome.

Parreira não segurou as lágrimas e tampou o rosto, visivelmente emocionado com a notícia. “Emocionamos o homem! Ídolo, multicampeão e eterno na nossa história, Carlos Alberto Parreira agora dá nome ao campo III no CT Carlos Castilho!”, informou o Fluminense.

Foram muitos abraços recebidos por Parreira na visita. Ganhou um livro com fotos marcantes da história do clube e depois o treinador tirou a bandeira de clube para mostrar a placa com seu nome no campo e fazer o batismo oficial. Com as mãos unidas, se agachou fazendo reverência de agradecimento à homenagem e falou da agradável surpresa que recebeu.

“Fico eternamente grato ao Fluminense. Aqui eu vivi grande parte da minha carreira profissional e fui muito bem-sucedido. A base surgiu aqui, tudo de bom, as coisas profissionais, a base das vitórias, de pertencer a um clube que tem história, que tem tradição, é um orgulho que a gente carrega para o resto da vida”, discursou.

Foi no clube que Parreira iniciou a carreira de técnico, em 1975. Foram três temporadas seguidas no Fluminense. Seriam outras duas passagens, em 1984 e entre 1999 e 2000. Parreira ainda caminhou no campo que agora leva seu nome. Fez questão de beijar o gramado e mostrar uma pequena lembrança que pegou para levar para casa.

