Rodrigo Caio passa por cirurgia no joelho esquerdo e só volta ao Flamengo em 2023

O zagueiro Rodrigo Caio voltará ao Flamengo somente em 2023. Nesta terça-feira, o jogador foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo e ficará em recuperação entre seis e oito semanas. O clube havia optado por tratamento convencional, mas não houve melhora e a cirurgia acabou inevitável pela “não cicatrização” da lesão.

O procedimento desta manhã, no Hospital Copa Star, foi realizado pelo cirurgião Max Ramos e acompanhado pelo Gerente de Saúde e Alto Rendimento do clube, Márcio Tannure. O jogador terá alta no decorrer do dia. Foi reparado o menisco medial do defensor.

“Rodrigo Caio iniciará fisioterapia no CT Ninho do Urubu ainda entre quinta e sexta-feira desta semana. O prazo de recuperação está previsto entre seis e oito semanas”, informou o Flamengo, garantindo que o procedimento foi um sucesso.

Rodrigo Caio não entrava em campo desde o dia 10 de julho, quando o time reserva do Flamengo acabou derrotado pelo Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Na oportunidade, acabou substituído após sofrer uma pancada no local e deixou o campo chorando.

Foi a segunda cirurgia de Rodrigo Caio em 2022. No começo do ano, o jogador já havia sido submetido a uma operação por causa de inflamação no joelho direito – problema decorrente de outro procedimento. O jogador garante que voltará “saudável” em 2023.

