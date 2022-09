Há muitos indicadores de que economia desacelerará, diz economista-chefe do BCE

Por Estadão - Estadão 6

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou nesta terça-feira que há muitos indicadores de que a economia vai desacelerar na zona do euro, devido à guerra na Ucrânia e dos altos preços de energia. “Agora estamos fazendo aumentos consideráveis das taxas de juros. Isso deve deixar claro para as empresas e os trabalhadores que as condições da demanda se tornarão menos favoráveis”, destacou, em entrevista ao jornal Der Standard.

O banqueiro central comentou sobre o impacto da crise energética para a economia. “Este ano, gastaremos cerca de 5% do rendimento da zona do euro em importações líquidas de energia. Anteriormente, esse número era de cerca de 1%. Teremos de arcar com esse fardo coletivamente. Os padrões de vida cairão como resultado das contas de energia. Isso torna as pessoas mais pobres e parecerá uma recessão para muitos”, afirmou. “Mas esperamos que a inflação diminua significativamente em 2023, com novas quedas em 2024. E haverá alguma recuperação salarial ao longo do tempo, para que os padrões de vida comecem a melhorar novamente”, ponderou.

Ele explica que, antes da pandemia, o baixo preço do petróleo e a contribuição da oferta da China e de outras economias de mercado emergentes para a redução dos preços, principalmente dos manufaturados, garantiam que a inflação permanecesse baixa. “É improvável que essas forças retornem, o que provavelmente aumentará a pressão inflacionária em relação ao período pré-pandemia de inflação extremamente baixa. Podemos, no entanto, responder a esse ambiente ajustando nossa política monetária. Uma pressão inflacionária maior não significa necessariamente que teremos uma inflação alta, porque podemos agir contra isso”, explicou.

