Ipec: Lula tem vantagem de 29 pontos entre quem recebe benefício do governo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém liderança com larga vantagem no eleitorado que mora com alguém que recebe benefício do governo federal. Segundo pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 29, o petista tem 55% dos votos contra 26% de Jair Bolsonaro.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 19 de setembro, o cenário é de estabilidade. Lula tinha 55%, e o atual presidente somava 25%.

O ex-presidente também lidera entre quem não possui no domicílio pessoas que recebam algum benefício do governo, mas com distância menor. Neste público, Lula tem 45% contra 35% de Bolsonaro.

Os dados mostram a dificuldade do presidente de avançar no eleitorado mais pobre. Candidato à reeleição, Bolsonaro criou um pacote de benefícios sociais para conceder às vésperas do pleito, sem efeito nas pesquisas de intenção de voto até o momento.

O levantamento foi contratado pela Globo e ouviu 3.008 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 183 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01640/2022.

Bruno Luiz, Sofia Aguiar e Francisco Carlos de Assis

Estadao Conteudo

