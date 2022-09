Hamilton minimiza recorde de uma vitória por temporada na F-1: 'Zero importância'

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Dono de alguns dos principais recordes da Fórmula 1, Lewis Hamilton pode bater mais um nesta temporada. Se faturar uma corrida na reta final do campeonato, o inglês vai se tornar o único piloto da história a vencer ao menos uma prova por ano ao longo de 16 temporadas. No momento, ele divide com Michael Schumacher o recorde de um triunfo por ano ao longo de 15 campeonatos.

Continua depois da publicidade

A marca, contudo, parece não importar muito para o piloto da Mercedes. “Eu sou grato por poder a cada ano, desde 2007, ter uma oportunidade de vencer”, diz o piloto, que completa em seguida: “Mas esse recorde tem zero importância para mim.” Ele não levanta um troféu desde o GP da Arábia Saudita, penúltima corrida de 2021.

“Eu não estou focado no recorde, claro, eu estou tentando conquistar uma vitória neste ano. O recorde não é importante para mim, apenas porque eu realmente não ligo para recordes em geral.”

Hamilton diz estar mais preocupado com a recuperação da Mercedes ao longo deste ano. Uma vitória, portanto, seria simbólica, para confirmar a reação do time, que faz sua temporada mais fraca dos últimos anos. “Eu realmente acredito que teremos uma chance de vencer neste ano. Temos ainda algumas corridas pela frente. E, com certeza, esse é um grande objetivo para o time.”

Continua depois da publicidade

Uma nova chance acontecerá no fim de semana. O GP de Cingapura tem um circuito que costuma beneficiar a Mercedes. Mas Hamilton prefere a cautela. “Eu não tenho ideia de onde nosso carro estará em alto nível. Foi uma surpresa quando eu entrei no carro e parecia muito melhor do que antes, completamente diferente das etapas anteriores.”

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].