Dirigente do Fed estima que inflação nos EUA já atingiu ou está perto de pico

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A presidente da distrital de Boston do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Susan Collins, estima que a inflação nos Estados Unidos está próxima ou até já atingiu o seu pico. Durante evento da Câmara de Comércio de Boston nesta segunda-feira, 26, a banqueira central mencionou que alguns dos “desafios dos gargalos na cadeia de suprimentos” moderaram recentemente, o que pode ajudar os preços nos EUA arrefecerem. Ao mesmo tempo, a ação recente do Fed já foi precificada por alguns setores da economia, como o imobiliário.

Continua depois da publicidade

Como resultado do aperto monetário, a perspectiva aponta para um crescimento “mais lento” da economia este ano e em 2023 e um “crescimento modesto” do desemprego no país, ressaltou.

Mais cedo, ela ressaltou o foco do BC norte-americano no combate à inflação, em seu primeiro discurso público como presidente do Fed de Boston.

Susan reiterou o foco do Fed em trazer a inflação de volta à meta de 2% ao ano. Segundo ela, é missão da instituição moderar a demanda excessiva atual – em relação à capacidade produtiva dos EUA – para que os preços se estabilizem. “Retornar a inflação à meta exigirá um maior aperto da política monetária, conforme sinalizado nas projeções recentes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês)”, resumiu.

Continua depois da publicidade

Embora reconheça que o aperto monetário vai causar uma taxa de desemprego maior nos EUA – atualmente, ela é de 3,7% – Susan Collins avalia que é possível atingir uma desaceleração da atividade mais moderada em meio ao aumento de juros, ainda que esta seja uma tarefa “desafiadora”.

Entre as razões para esta visão, a dirigente cita que as poupanças de domicílios e empresas está “consideravelmente mais fortes” do que em outros períodos de aperto monetário, o que “reduzi o risco de redução significativa nos gastos e investimentos à medida que os juros aumentam”. Além disso, ela avalia que o setor privado enfrenta escassez de trabalhadores, e não excesso, o que pode ajudar o emprego enquanto o Fed comprime o crescimento.

Apesar do otimismo, Susan Collins ressaltou que há “riscos de baixa” à perspectiva econômica, em especial ao considerar o ambiente geopolítico turbulento e eventuais novos choques. Este contexto deve, inclusive, atrasar os efeitos da política monetária do Fed nos EUA, completou a dirigente, que tem direito a voto nas reuniões do Fomc este ano.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].