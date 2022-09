Criciúma ganha, respira na Série B e deixa Chapecoense em situação delicada

Por Estadão - Estadão 10

O Criciúma deixou a zona de rebaixamento da Série B de vez para trás ao derrotar a Chapecoense por 2 a 0 no duelo catarinense da noite deste domingo, no estádio Heriberto Hülse, pela 31ª rodada. De quebra, deixou o rival em situação delicada na competição, muito próximo da zona de queda.

Com o resultado, o Criciúma chegou ao sétimo jogo de invencibilidade. Agora, tem 43 pontos, na nona posição. A Chapecoense soma 35, três a mais do que o CSA, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O jogo começou muito faltoso e demorou para ganhar em emoção. O Criciúma, empurrado por sua torcida, conseguiu se soltar mais e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Aos 18 minutos, Felipe Matheus recebeu de Hélder, dominou e arriscou de fora da área. Saulo defendeu com certa tranquilidade.

O lance motivou o Criciúma, que montou uma blitz na defesa da Chapecoense. Eram chances desperdiçadas em grande escala. Mas o time visitante conseguiu se desvencilhar da marcação para ameaçar. Thomás achou Perotti na entrada da área. O artilheiro pegou de primeira e obrigou Gustavo a fazer um milagre.

Aos 31 minutos, contudo, veio a resposta imediata. Hygor aproveitou a bola alçada na área da Chapecoense e mandou na trave. No rebote, completou para o gol. O Criciúma ainda pressionou mais e quase fez o segundo com Lohan. A bola raspou a trave.

Na etapa complementar, a Chapecoense acordou para a partida e saiu em busca do empate. Thomás recebeu de Maílton na entrada da área e colocou o goleiro Gustavo para trabalhar. Ele ainda fez um milagre, logo depois, em tentativa de Felipe Ferreira.

Mas a sorte não estava mesmo do lado da Chapecoense. Aos 18 minutos, Saulo fez um milagre ao pegar um chute, à queima-roupa, de Hygor. O goleiro, no entanto, não segurou o pênalti cobrado por Fellipe Mateus, aos 36. A falta foi cometida por Victor Ramos.

Com 2 a 0 no placar, o Criciúma recuou, anulou os espaços do adversário e deixou o tempo passar para confirmar mais três pontos na tabela de classificação.

A Chapecoense volta a campo na sexta-feira, às 21h30, frente ao Bahia, na Arena Condá, em Chapecó (SC). No sábado, às 11h, o Criciúma recebe o Brusque, no Augusto Bauer, em Brusque (SC).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 0 CHAPECOENSE

CRICIÚMA – Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Hélder; Marcos Serrato, Rômulo (Léo Costa) e Thiago Alagoano (Rafael Bilu); Hygor (Ítalo), Lohan (Caio Dantas) e Fellipe Mateus (Gustavo Cazonatti). Técnico: Cláudio Tencati.

CHAPECOENSE – Saulo; Maílton, Frazan (Darlan), Victor Ramos e Fernando; Pablo Oliveira, Marcelo Freitas (Matheus Bianqui) e Thomás (Luizinho); Chrystian (Felipe Ferreira), Perotti e Alisson (Derek). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Hygor, aos 31 minutos do primeiro tempo; Fellipe Mateus, aos 36 do segundo.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS – Marcos Serrato e Rodrigo (Criciúma); Victor Ramos (Chapecoense).

RENDA – R$ 261.260,00.

PÚBLICO – 12.994 torcedores.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Estadao Conteudo

