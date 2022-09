Com dores e dificuldade para respirar, Post Malone cancela show

Por Estadão - Estadão 15

Cerca de uma semana após sofrer uma queda no palco, Post Malone anunciou o cancelamento de um show que faria em Boston neste fim de semana, devido a fortes dores e dificuldades para respirar e se mexer.

Na noite de sábado, 24, o cantor escreveu em seu Twitter: “Boston, eu amo vocês pra c***. Em turnê, eu geralmente acordo por volta das 16h, e hoje acordei com sons de estalo no lado direito do meu corpo. Estava me sentindo tão bem na última noite, mas hoje me senti diferente do que estava antes. Estou tendo muitas dificuldades para respirar, e há como se fosse uma dor perfurante sempre que eu respiro ou me mexo”.

“Estamos no hospital agora, mas com essa dor, eu não posso fazer o show de hoje à noite. Lamento muito. Todos os ingressos do show de hoje serão válidos para o reagendado que estamos planejando agora mesmo. Mais uma vez, peço desculpas, amo muito todos vocês. Me sinto terrível, mas prometo que farei isso por vocês”, concluiu Post Malone.

No dia 17 de setembro, o rapper cantava a música Circles quando tropeçou e caiu em um vão no centro do palco, usado para movimentar a guitarra, em apresentação realizada na cidade de St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos. Ele ainda retornou ao palco 15 minutos depois para terminar a apresentação, enquanto segurava as costelas para conseguir cantar.

