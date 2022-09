José Roberto pede atenção com Argentina e cobra regularidade do Brasil no Mundial

Por Estadão - Estadão 12

A seleção brasileira de vôlei feminino estreou no Campeonato Mundial com vitória sobre a República Checa por 3 a 1. Passado o frio na barriga por causa da estreia, o técnico José Roberto Guimarães acredita em uma equipe mais ‘cascuda’ e listou os pontos fortes do próximo adversário, a Argentina, nesta segunda-feira, em duelo no qual pede regularidade do time.

“Estudamos a Argentina e por ser um duelo sul-americano é sempre um jogo pegado. A maioria das jogadoras delas atuam fora, na Europa. Temos que estar muito atentos com a Nizetich (ponteira), que é uma jogadora importante. A Mercado (oposta) também está atacando bem pelo fundo e na rede. As levantadoras estão se revezando. Enfim, é grande desafio”, disse Zé Roberto.

O treinador ressaltou que o Brasil precisa ter regularidade em todos os sets, caso queira conquistar o título pela primeira vez. A ideia foi defendida por Gabi, capitã e principal destaque da equipe brasileira, além das demais jogadores, a exemplo de Natinha.

“Estou muito feliz de ter estreado com e seleção no Mundial. Foi bom passar a estreia que tem uma ansiedade natural. Jogar um Mundial com a camisa do Brasil é um sonho para qualquer atleta e estou realizando isso”, afirmou. “A Argentina tem um time que joga junto há muito tempo. Elas têm um bom saque, além de um bom volume de jogo”, seguiu. “Todos os jogos do Mundial vão ser difíceis e não podemos baixar a guarda em nenhum momento. Estamos bem preparadas e vamos em busca dessa segunda vitória”, completou.

Zé Roberto está usando a competição para reformular o time brasileiro. Das 14 convocadas pelo treinador para a disputa do Mundial, oito são estreantes no torneio: as opostas Kisy e Lorenna, as ponteiras Pri Daroit e Tainara, as centrais Lorena e Julia Kudiess e as líberos Nyeme e Natinha.

“É muito bom disputar um Mundial adulto pela primeira vez. Estava um pouco ansiosa, mas todas foram bem e conseguimos a vitória. Estou muito feliz e procuro aproveitar cada oportunidade”, enfatizou Tainara. “Agora já estamos focados no próximo desafio. Jogar contra a Argentina é sempre diferente, cada jogo no Mundial vale muito e temos que buscar o nosso melhor para sair de quadra com a vitória.”

Brasil e Argentina se enfrentam nesta segunda-feira, às 13h30 (horário de Brasília). A equipe de José Roberto Guimarães tenta seguir invicta na competição.

