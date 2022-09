Machucado, Bruno Guimarães é cortado da seleção brasileira e volta à Inglaterra

Por Estadão - Estadão 14

A comissão técnica da seleção brasileira decidiu liberar o meia Bruno Guimarães antes do fim do período da data Fifa para que o jogador se recupere do edema na coxa. O corte foi anunciado neste domingo, após o almoço de reapresentação de todo o elenco, que ganhou folga no sábado.

Bruno se machucou no primeiro dia de treinos da seleção. O Newcastle, clube que detém os direitos sobre o atleta, manifestou preocupação com a nova lesão. O jogador vai dar sequência ao tratamento na Inglaterra.

Com a liberação do meia, Tite vai ter à disposição 25 atletas para fazer a preparação contra a seleção da Tunísia. Para o setor, o técnico da seleção brasileira pode escalar também Fred, que briga por uma vaga com Lucas Paquetá.

Na última partida amistosa antes da Copa do Mundo do Catar, o comandante espera poder analisar todos os nomes que foram convocados. A maior expectativa está em cima do atacante Pedro, do Flamengo. Na vitória sobre Gana, o centroavante acabou vendo o duelo todo do banco de reservas.

A seleção brasileira integra o Grupo G do Mundial que conta também com as seleções da Sérvia, da Suíça e de Camarões. A estreia acontece dia 24 contra os sérvios. Na segunda rodada, o desafio vai ser diante dos suíços e o jogo de encerramento da fase de grupos será diante dos camaroneses, no dia 2 de dezembro.

Estadao Conteudo

