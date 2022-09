'Muito duro ver candidato mentir contra senadoras', diz Simone, sobre Bolsonaro

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, por mentir ao dizer que ela e a senadora Soraya Thronicke (MS), candidata do União Brasil, votaram para derrubar veto presidencial ao orçamento secreto. Na verdade, as duas votaram a favor da manutenção do veto.

Continua depois da publicidade

“É muito duro ver candidato fabricar fake news e mentir contra duas senadoras da República”, disse Simone Tebet ao deixar o debate.

Na saída, a candidata voltou a criticar o petista Luiz Inácio Lula da Silva por faltar ao debate. “Como é que vamos dar voto no escuro, cheque em branco para alguém que foge do debate?”, disparou a emedebista. “Os dois que pontuam as pesquisas são dois candidatos com denúncias seriíssimas de corrupção”, acrescentou, em linha com a estratégia da terceira via de comparar Lula e Bolsonaro para tentar furar a polarização.

Eduardo Gayer, Thaís Barcellos, Giordanna Neves, Natália Coelho e Gustavo Queiroz

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].