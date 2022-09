Flórida se prepara para um possível furacão na próxima semana

Por Estadão - Estadão 6

Um sistema de tempestade que atravessa o Mar do Caribe deve se tornar um furacão nos próximos dias, ameaçando as Ilhas Cayman, Cuba e o sul da Flórida, afirmaram meteorologistas do Centro Nacional de Furacões. O centro disse que ainda é muito cedo para determinar a magnitude e a localização do impacto da tempestade em Cuba e na Flórida, mas pediu aos moradores que se preparem para um possível furacão com início na próxima semana.

A tempestade tropical, chamada de Ian, está prevista para ganhar força e velocidade à medida que se desloca sobre águas quentes. Ian provavelmente passará a sudoeste da Jamaica como uma tempestade tropical, no domingo (25), e deve atingir a força de um furacão ao passar perto ou sobre as Ilhas Cayman, na segunda-feira (26), de acordo com o Centro Nacional de Furacões. O governador da Flórida, Ron DeSantis, emitiu uma ordem de emergência para 24 municípios no caminho potencial da tempestade e solicitou que moradores se abasteçam com suprimentos necessários, como comida, água e remédios.

A recente tempestade ocorre depois que o furacão Fiona atingiu o Caribe e chegou ao leste do Canadá, no início deste sábado. Fiona foi responsável pela morte de pelo menos sete pessoas. A costa atlântica dos EUA é atingida por um a dois furacões por ano, em média, de acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (Noaa), que rastreia tempestades desde meados do século 20. Fonte: Dow Jones Newswires.

