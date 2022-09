'Campeão da democracia se ausentou', diz Ciro, sobre falta de Lula a debate

Por Estadão - Estadão 7

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, voltou há pouco a criticar a ausência do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate promovido pelo Estadão e outros veículos de imprensa e se defendeu de críticas de que estaria vinculado à extrema-direita.

“O Lula e o PT estão acusando até a mim de conivência com o fascismo. O representante do fascismo, indicado por Lula e pelo PT, estava aqui, levou muita pancada de todos nós, e o campeão da democracia se ausentou. Como um democrata se ausenta de um debate?”, perguntou, ao deixar o estúdio do SBT.

Ciro também pediu o voto da fatia do eleitorado que ainda não sabe em quem votar. “Entre os indecisos, aqueles que estão inclinados a votar Lula ou não querem votar, a maioria das forças está com vocês”, afirmou.

Eduardo Gayer e Gustavo Queiroz

Estadao Conteudo

