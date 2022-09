Soraya ironiza Bolsonaro Ao lembrar compra de Viagra e prótese

Por Estadão - Estadão 8

Em busca dos votos conservadores do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), a candidata do União Brasil ao Palácio do Planalto, Soraya Thronicke, ironizou o chefe do Executivo pela compra de Viagra e prótese peniana pelo poder público.

Ao perguntar ao adversário Luiz Felipe DAvila (Novo), Soraya usou a brincadeira “o que é, o que é?”. “O que é, o que é? Tira remédio da Farmácia Popular, mas mantém a compra de Viagra? Não compra vacina para covid, mas distribui prótese peniana para seus amigos?”, perguntou a senadora, que arrancou risadas da plateia com convidados das campanhas.

DAvila, contudo, evitou entrar na brincadeira e respondeu que a polarização brasileira está acabando com a discussão das propostas para o País. Ele também chamou o orçamento secreto de “excrescência”.

Na réplica, Soraya lembrou que foi eleita na esteira bolsonarista em 2018, mas rompeu com o governo. “Eu estaria ao lado dele, não estaria nesse lugar, se ele tivesse sido honesto. O que foi feito é que estragaram até mesmo reputação da direita brasileira que estava nascendo. Não é representante da direita brasileira”, declarou, sobre Bolsonaro.

Eduardo Gayer, Thaís Barcellos, Giordanna Neves, Natália Coelho Gustavo Queiroz

Estadao Conteudo

