São-paulinos convocam torcida e almejam time leve na final da Sul-Americana

Os jogadores do São Paulo não conseguem tirar a final da Copa Sul-Americana da cabeça, mas também não querem perder o foco no Brasileirão, por isso convocaram a torcida para o jogo com o Avaí, marcado para este domingo, às 20h, no Morumbi, pela 28ª rodada. A partida poderá afastar de vez o time da zona de rebaixamento.

“Estou convocando a torcida para o jogo diante do Avaí. Acho importante ter um último contato com vocês antes da final (da Sul-Americana). Esse jogo do Brasileirão é muito importante para a gente subir na tabela e entrar confiante na decisão”, falou o zagueiro Diego Costa.

O atacante Calleri também seguiu a linha do companheiro de equipe. “Venham no jogo deste domingo. É mais uma final no Brasileirão. Precisamos vencer para o foco total estar na final da Sul-Americana”, completou.

Rogério Ceni sabe da importância da partida deste domingo. Além da possibilidade de afastar o time da luta contra o rebaixamento, o treinador poderá preparar a equipe para o jogo mais importante do ano, frente ao Independiente Del Valle, no Equador, no dia 1 de outubro (sábado), às 17h.

Com isso, Rogério Ceni deve mandar a campo o que tem de melhor. A expectativa é que o treinador escale o São Paulo com: Felipe Alves, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Os desfalques do São Paulo são: Caio, Gabriel Neves, Moreira e Nikão, todos entregues ao Departamento Médico, além de Ferraresi, convocado pela seleção da Venezuela para amistosos na Data Fifa. O camisa 10, no entanto, iniciou os trabalhos de transição para o gramado com a preparação física.

O São Paulo, que abrirá a 28ª rodada, está na 13ª colocação, com 34 pontos, seis na frente do próprio Avaí, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

