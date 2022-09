TSE manda tirar do ar live em que Bolsonaro usou estrutura do Alvorada

Por Estadão - Estadão 14

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves, mandou tirar do ar a “live” de quarta-feira, 21, em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez propaganda eleitoral para aliados usando a estrutura do Palácio da Alvorada. O magistrado, em decisão liminar (provisória) proferida nesta sexta, 23, também proibiu que o candidato à reeleição use recursos e instalações públicas para fazer transmissões com cunho eleitoral.

“Os indícios até aqui reunidos indicam que, no caso, tanto o imóvel destinado à residência oficial do presidente da República quanto os serviços de tradução para libras custeados com recursos públicos foram destinados à produção de material de campanha. Trata-se, ademais, de recursos inacessíveis a qualquer dos demais competidores”, escreveu Gonçalves.

A decisão atende a pedido formulado pelo PDT, que moveu ação pedindo ainda que seja declarada a inelegibilidade e a cassação do registro da candidatura de Bolsonaro. O mérito das solicitações ainda será analisado pelo TSE.

A liminar barra uma estratégia eleitoral lançada por Bolsonaro para os últimos dias até o primeiro turno da votação. O mandatário prometeu tornar diárias as transmissões ao vivo que realiza às quintas-feiras para sua comunicação institucional.

