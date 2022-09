Olivia Wilde e Florence Pugh discutem aos gritos em estúdio de gravação

Por Estadão - Estadão 15

Advertisement

Advertisement

O longa Não se Preocupe, Querida ainda nem estreou e já está dando o que falar. Envolto em várias polêmicas, a da vez é que a diretora do filme, Olivia Wilde e a atriz Florence Pugh teriam brigado aos gritos. De acordo com a revista Vulture, que divulgou informações nesta sexta, 23, o clima teria ficado tenso entre as atrizes porque Olivia e Harry Styles, que tem um relacionamento na vida real, sumiam do estúdio de gravações, sem darem nenhuma explicação.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Por conta desses acontecimentos, Florence Pugh, que é a protagonista do longa e faz par romântico com o cantor britânico, teria começado uma briga como Olívia Wilde, que resultou em gritos sendo ouvidos pelo set. Ainda segundo informações, um longo processo de negociação entre Pugh e a Warner Bros, estúdio que produz Não se Preocupe, Querida, foi conduzido, a fim de que a atriz não deixasse a produção. “Florence dava sua opinião sobre como uma cena deveria ser gravada quando Olivia não estava lá. Ela até disse Estou dirigindo esse filme mais do que você, isso foi gritado em um momento e muitas pessoas ouviram. Se espalhou muito rapidamente”, afirmou Chris Lee, que escreveu a matéria para Vulture.

A postura da diretora do filme não desagradou somente a Florence. Um executivo da Warner, que preferiu se manter anônimo, disse que o estúdio não está nada satisfeito com a maneira como Olivia lidou com a promoção do filme. “Ela é uma gênia ou uma louca que descobriu uma maneira de fazer com que mais pessoas assistam o longa ou ela não tem nenhuma noção de que está destruindo seu próprio filme”, diz ele.

Outra polêmica envolvendo Olivia Wilde foi quando a diretora dispensou Shia LaBeouf do elenco, ainda em 2020. Segundo ela em entrevista à Variet, a demissão do astro foi uma maneira de criar um ambiente “seguro e confiável para Florence Pugh” no set de gravações. O ator, no entanto, negou as afirmações de Olivia e disse que a diretora pediu para que ele não desistisse do projeto.

Continua depois da publicidade

Olivia rebate Shia LaBeouf

A diretora de Não se Preocupe, Querida, no entanto, parece não querer deixar esse assunto e comentou as declarações de Shia LaBeouf durante sua participação no programa The Late Show With Stephen Colbert. “Tivemos de substituir Shia. Ele é um ator fantástico, mas não ia funcionar. Quando ele me deu o ultimato, para escolher entre ele e Florence, eu escolhi a Florence. Não ia avançar da maneira que ele queria, então ele teve de sair”, disse Olívia.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].