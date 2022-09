Equipe de Bolsonaro rebate Lula e diz que são 'capiaus', mas votam certo

Por Estadão - Estadão 9

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, já está em cima do carro de som para fazer um comício no Largo do Rosário, região central de Campinas, interior de São Paulo. Algumas imagens do evento estão sendo transmitidas pela página de Bolsonaro em suas redes sociais.

No local, o locutor rebateu uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também candidato ao Planalto (PT) feita na quinta-feira no Programa do Ratinho (SBT). De acordo com o petista, o chefe do Executivo atual é “ignorantão”, “xucro” e parece um “capiau do interior de São Paulo”. “Somos ignorantes do interior de São Paulo, mas não somos jumentos, não somos burros de errar no dia da eleição: é Bolsonaro presidente”, afirmou o locutor.

Na sequência, o candidato ao Senado por São Paulo Marcos Pontes (PL) também pegou carona no tema, dizendo ser capiau porque nasceu em Bauru, cidade também do interior de São Paulo. Conhecido como “astronauta”, ele é ex-ministro do governo de Bolsonaro. O vereador Tenente Santini, de Campinas, também usou a expressão em sua fala.

Antes disso, o chefe do Executivo participou de uma motociata pela cidade, levando o candidato a governador de São Paulo que foi seu ministro, Tarcísio de Freitas (Republicanos ), na garupa. Nenhum dos dois usava capacete. Dário Saadi, prefeito de Campinas também pelo Republicanos, não foi citado entre os que participam do evento.

Gustavo Porto e Célia Froufe

Estadao Conteudo

