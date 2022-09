Datafolha mostra que 11% dos eleitores admitem optar pelo voto útil no 1º turno

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Pesquisa realizada pelo Datafolha mostra que 11% dos eleitores admitem optar pelo voto útil no primeiro turno da corrida presidencial, sendo um em cada cinco no caso dos eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (PMDB). Entre os de Ciro Gomes, são 21% e entre os de Simone Tebet, 22%. Os números foram publicados neste sábado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Continua depois da publicidade

Líder nas intenções de voto, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 47% da preferência entre os votos totais, ante 33% do candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou menos. Entre os votos válidos, Lula tem 50%, com chances de vitória já no primeiro turno, que será realizado em 2 de outubro.

Contratada pela Folha e pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 22 de setembro, junto a 6.754 eleitores em 343 cidades do País, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04108/2022.

Denise Abarca

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].