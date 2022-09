Com golaço de Messi, Argentina bate Honduras e soma 34 jogos de invencibilidade

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A seleção da Argentina continua imbatível em sua caminhada para a Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira, orquestrada pelo ídolo Lionel Messi, ganhou amistoso de Honduras por 3 a 0 em Miami e chegou ao 34º jogo sem derrotas. O camisa 10 anotou duas vezes, com o segundo gol sendo uma pintura por cobertura.

Continua depois da publicidade

Desde o dia 2 de julho de 2019, quando levou 2 a 0 do arquirrival Brasil, que a seleção argentina não sabe o que é derrota. O último compromisso antes da estreia na Copa, marcada para dia 22 de novembro, diante da Arábia Saudita, será nesta terça-feira, contra a Jamaica, na Red Bull Arena.

Entre as favoritas no Catar, a Argentina vem mostrando um futebol consistente e eficaz para tentar acabar com o jejum de 36 anos sem o título nesta que deve ser a última Copa de Messi. O astro está com 35 anos e sabe que a atual geração é capaz de coroar sua brilhante carreira.

E Messi vem fazendo por onde. Depois de sofrer com lesões na temporada passada e conviver com críticas, ele deu a volta por cima em começo muito bom de temporada no Paris Saint-Germain que vem rendendo frutos também com as cores do país.

Continua depois da publicidade

No Hard Rock Stadium, La Pulga viu o atacante Lautaro Martínez abrir o placar logo aos 16 minutos, transformando o domínio argentino em vantagem no marcador. Antes do descanso, Messi deixou sua marca pela primeira vez ao cobrar pênalti com perfeição. O melhor, porém, ainda estava por vir. O camisa 10 recebeu na entrada da área e bateu com categoria, encobrindo o goleiro Luís Lopes.

O astro vibrou bastante com o belo gol, correndo de braços abertos para “a galera.” Os comandados de Lionel Scaloni poderiam ter deixado o campo com uma goleada histórica, tamanha a superioridade em campo e as chances criadas. No apito final, a equipe foi aplaudida de pé.

Outras seleções sul-americanas também disputaram amistosos nesta sexta-feira. E a zebra passeou. O Uruguai, com Luis Suárez e o time que deve disputar a Copa, caiu diante do Irã, por 1 a 0. Já o Equador passou em branco em empate sem gols com a Arábia Saudita. Eliminado nas Eliminatórias, o Chile levou 2 a 0 de Marrocos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].