Pesquisa aponta Instagram e TikTok como redes que mais cresceram entre os times

Instagram e TikTok são os aplicativos que mais geram novos seguidores para os clubes do futebol brasileiro, segundo o Ibope Repucom. Entre janeiro e agosto deste ano, as duas empresas de mídia digital geraram 77% das últimas inscrições nas páginas dos 50 times analisados pelo instituto de pesquisa.

Com as quatro maiores torcidas do Brasil e em busca de títulos nesta temporada, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras lideram o ranking de seguidores na soma das cinco principais plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok. Em agosto, as equipes nacionais listadas conquistaram mais de três milhões de novos seguidores.

O sucesso desses quatro times nas redes extrapola as fronteiras brasileiras. Segundo o Deportes&Finanzas, portal especializado em métricas de times nas mídias digitais, o ranking mundial mais recente, que apresenta as 20 agremiações esportivas com mais interações no Twitter, exibe o Flamengo acompanhado de Corinthians, São Paulo e Palmeiras.

Além do tamanho da torcida, diversos outros fatores contam para que a equipe obtenha sucesso nas redes sociais. O momento dentro das quatro linhas, a criatividade nas ativações e o relacionamento da torcida com a diretoria são tópicos que também influenciam no êxito dos números digitais.

O Fortaleza, por exemplo, não está entre as maiores torcidas do Brasil. Porém, o Leão do Pici tem atingido resultados positivos nas redes sociais. Neste ano, o Tricolor aparece em todas as publicações do ranking com os 20 times da América com mais interações no Instagram.

“As plataformas digitais são uma forma de se achegar ao torcedor. Os apoiadores devem estar próximos do time e presentes também quando não há partidas. Nos dias sem duelos, as redes do clube são fundamentais para interagir com o público, exibir treinamentos, comentar sobre temas sociais e mostrar ações da agremiação. É indispensável que os times da primeira prateleira tenham uma equipe que produza materiais de qualidade para alcançar altos níveis de engajamento”, afirma Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

As instituições esportivas têm enxergado aplicativos de comunicação como meio de criar laços e se aproximar com a torcida. Com sorteios para os seguidores, vídeos e fotos dos bastidores das partidas, interações com perfis de apoiadores e outras ações, os clubes conseguem aumentar o engajamento nas redes e se conectar com os incentivadores.

“É imprescindível compreender o formato de cada plataforma e traçar estratégias para atingir o público. O produto principal do Sport é o futebol, mas nós temos uma parcela considerável de torcedores que consomem o clube como um todo. Logo, passamos a atender também este nicho, com pautas institucionais, patrimoniais e olímpicas. Enfim, é preciso entender o que o seu torcedor quer consumir”, conta Marcelo Bandeira, gerente de comunicação do Sport.

No mesmo sentido, Dino Garcia, gerente de marketing da Portuguesa, comenta sobre o uso das redes sociais para dialogar com os apoiadores: “As mídias digitais geram uma relação direta com o público-alvo e contribuem muito na divulgação de produtos e serviços oferecidos pelo clube. Além disso, as redes geram trocas de mensagens instantâneas com a torcida. É uma forma de estar presente na vida dos adeptos todos os dias”.

Ainda que o Vasco atravesse dias difíceis e não dispute os principais títulos, o clube carioca mantém alta quantidade de seguidores nas mídias digitais. Em 2022, o tetracampeão brasileiro aparece na quinta colocação na tabela dos times com mais inscritos nas cinco maiores redes. Além disso, o Cruzmaltino é o único clube a não estar na elite do futebol nacional e ter mais de 10 milhões de adeptos nas plataformas.

“Com criatividade, inteligência e uma grande equipe de comunicação, é possível produzir bastante conteúdo de qualidade para as redes sociais. Em nossas mídias digitais, além de levarmos informações para os nossos apoiadores, mostramos momentos do nosso dia a dia e aproximamos os torcedores do clube”, diz Luiz Mello, ex-CEO do clube e, atualmente, CEO do Vasco SAF.

O Internacional tem se atentado às novas tendências das redes sociais e conquistado resultados expressivos no TikTok. Na plataforma chinesa, o time gaúcho é o time que mais possui seguidores em toda a região Sul do Brasil. Nas últimas semanas, as métricas nas mídias do clube tiveram um crescimento significativo, por causa da classificação para a final do Brasileirão Feminino.

“Todo sucesso do clube nas redes sociais é resultado de muito planejamento. Buscamos, sim, aproximar os sócios e a torcida como um todo, utilizando as mídias digitais para mantê-los inseridos e próximos do dia a dia do Inter. Nosso objetivo, e estamos trabalhando para isso, é nos colocarmos entre os três principais do país em destaque nas redes”, destacou Jorge Avancini, vice-presidente de Marketing do Internacional.

