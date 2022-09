Lucio Mauro Filho revela que irritou Nanini ao pedir fim de A Grande Família

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Marco Nanini ficou irritado com Lucio Mauro Filho por ele ter pedido o fim da série A Grande Família, exibida pela TV Globo de 2001 a 2014. O eterno Tuco da atração fez a revelação durante entrevista ao podcast Podpah, exibido na última quarta-feira, 21, no YouTube. O ator confessou que começou a se cansar de ficar preso ao personagem e foi o primeiro a mencionar a possibilidade da produção chegar ao fim e disse ainda que ficou sabendo por Marieta Severo que esse era um assunto proibido nos bastidores.

Continua depois da publicidade

“Fazíamos sempre uma reunião anual, no início do ano. Eu nunca falava nada, mas na reunião de dez anos, falei: Estamos pensando em terminar alguma hora? Aí o Nanini virou e disse: Acho que ainda tem lenha para queimar. Saindo dali, liguei para a Marieta e perguntei: Falei alguma coisa errada? Ela falou: Meu filho, você tocou no assunto proibido, mas acho que concordo com você”, relembrou.

O artista contou que os dois continuaram conversando sobre o assunto durante todo aquele ano e, quando a próxima reunião chegou, ele voltou a falar sobre o fim de A Grande Família. Na ocasião, Marieta se manifestou em apoio a ele.

“A Marieta falou assim: Gente, se o Lucinho, que está fazendo 40, está um pouco agoniado com o que vai fazer depois disso aqui, eu, que estou fazendo 70, fiquei pensando e, realmente, quero fazer outras coisas. Não quero virar vovó para sempre”, falou Lucio Mauro.

Continua depois da publicidade

Ele explicou no bate-papo que queria o fim do humorístico porque começou a interpretar seu personagem com 25 anos e já estava com quase 40. A idade fez ele perceber que gostaria de interpretar outros personagens, apesar do sucesso da série.

“A sensação foi de missão cumprida. Nós escrevemos um capítulo da história da TV brasileira. Lutamos pela qualidade daquele programa do primeiro ao último dia”, destacou.

Thaíse Ramos

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].