IGC eleva projeção da safra global 2022/23 de grãos em 8 milhões de toneladas

Por Estadão - Estadão

O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) elevou em 8 milhões de toneladas sua previsão de produção global de grãos na temporada 2022/23, de 2,248 bilhões estimados em agosto para 2,256 bilhões de toneladas, de acordo com relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 22. Segundo o conselho, a previsão leva em consideração aumentos de produção de trigo e cevada (principalmente para Rússia, Canadá e Austrália), que mais do que compensam as perdas de milho dos Estados Unidos. Caso confirmado, o volume total será 1,53% menor do que o estimado para a temporada 2021/22, de 2,291 bilhões de toneladas.

A estimativa para o consumo mundial de grãos foi mantida em 2,274 bilhões de toneladas. A previsão de estoques foi elevada de 577 milhões para 587 milhões. O IGC afirmou em nota que o resultado está parcialmente ligado ao valor atualizado de produção global e às revisões do balanço de oferta e demanda da Rússia.

Para a soja em 2022/23, o IGC reduziu a estimativa de produção em 2 milhões de toneladas. A previsão passou de 389 milhões de toneladas estimadas em agosto para 387 milhões de toneladas no relatório atual, em comparação com os 352 milhões de toneladas de 2021/22. Segundo o IGC, a previsão considera que os avanços na produção da América do Sul e da região do Mar Negro serão superados por um volume reduzido nas safras oficiais dos EUA.

A projeção de consumo da oleaginosa ficou ligeiramente menor em relação a agosto, de 379 milhões de toneladas para 378 milhões de toneladas, ante 363 milhões de toneladas no ciclo anterior. Já a projeção de estoques foi elevada para 53 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas a mais do que o projetado em agosto. O volume do estoque final de soja de 2021/22 subiu de 43 milhões de toneladas para 44 milhões de toneladas.

Quanto ao milho, o conselho diminuiu a estimativa de produção em 11 milhões de toneladas, para 1,168 bilhão de toneladas em 2022/23. O volume representa queda também ante o resultado de 1,219 bilhão de toneladas projetado para 2021/22. O consumo foi reduzido de 1,197 bilhão de toneladas para 1,191 bilhão de toneladas, ante 1,213 bilhão de toneladas projetadas para 2021/22. Os estoques passaram de 265 milhões de toneladas para 262 milhões de toneladas.

Em relação ao trigo, na temporada 2022/23, o IGC aumentou a produção em 14 milhões de toneladas para 792 milhões de toneladas. O volume passou a ser maior do que os 782 milhões de toneladas previstos para 2021/22. A estimativa de consumo aumentou de 783 milhões de toneladas para 785 milhões de toneladas, ante 781 milhões de toneladas projetados em 2021/22. A perspectiva para os estoques foi elevada de 275 milhões para 286 milhões de toneladas, em comparação com 279 milhões de toneladas estimadas para 2021/22.

Para a safra 2021/22, o IGC manteve sua previsão de produção global de grãos em 2,291 bilhões de toneladas em setembro. Em relação ao consumo mundial de grãos, a entidade registrou queda. A previsão passou de 2,291 bilhões de toneladas para 2,289 bilhões de toneladas. A previsão de estoques finais foi elevada de 603 milhões de toneladas para 606 milhões de toneladas.

Equipe AE

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo.

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].