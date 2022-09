Cruzeiro ganha do Vasco e volta à elite do Brasileirão após três anos na Série B

Por Estadão - Estadão 8

Após três anos jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfim confirmou seu retorno à Primeira Divisão. Na noite desta quarta-feira, sob os olhares de mais de 59 mil torcedores, o time celeste confirmou o acesso ao bater o Vasco por 3 a 0, no Mineirão, pela 32ª rodada.

O acesso foi comemorado com direito à volta olímpica no carrinho da maca e Ronaldo sendo carregado pelos jogadores. O ex-atacante foi tratado como o principal responsável pelo retorno do Cruzeiro à Série A.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 68 pontos e já não pode mais ser ultrapassado por quatro adversários, confirmando assim o acesso com ainda sete rodadas para o fim da competição. O título também é apenas uma questão de tempo, já que Grêmio tem 53 e o Bahia, 51.

O Vasco, por sua vez, vê a vaga na Série A ficar cada vez mais ameaçada. O time carioca tem 48 pontos, na quarta posição, contra 45 do Londrina, que ainda entrará em campo nesta rodada e a quem enfrenta na rodada seguinte.

A expectativa de voltar à elite do futebol nacional fez com que a torcida mineira abraçasse o time e lotasse o Mineirão nesta quarta-feira, com direito a Ronaldo nas tribunas e seu filho, Ronald, como DJ. A energia estava até mesmo no vestiário e ficou evidente nas palavras do técnico Paulo Pezzolano.

“O Cruzeiro é muito grande. Hoje é diferente, mas estamos muito tranquilos. Como fala Abel, ‘cabeça fria, coração quente'”, falou o treinador antes de a bola rolar.

Quando o árbitro apitou o início do jogo, nenhuma das equipes arriscou. Os times estavam cautelosos e parecia não ser o dia do Cruzeiro quando, aos 17 minutos, Neto Moura precisou ser substituído por causa de uma lesão no tornozelo. Mas foi só um susto.

O Cruzeiro estava tranquilo e abriu o placar logo aos 24 minutos. Eguinaldo escorregou, Filipe Machado roubou a bola e soltou a bomba. A bola desviou em Danilo Boza e enganou o goleiro Thiago Rodrigues, que chegou a tocá-la com o pé, mas sem força o suficiente para impedir que terminasse no fundo das redes.

A torcida inflamou e o time foi junto. Aos 39 minutos, Bruno Rodrigues bateu uma falta com perfeição e a bola foi caprichosamente na forquilha. Por sua vez, o Vasco até tentou encaixar um contra-ataque para buscar o empate, mas sofreu com a marcação rival e pouco assustou durante todo o primeiro tempo.

A etapa final começou devagar, mas tensa. Jorginho e Zé Ivaldo chegaram a trocar provocações. O defensor fez o famoso sinal de “fala muito” em direção ao técnico vascaíno. O Cruzeiro, no entanto, dominou e ampliou o marcador aos 14 minutos. Wesley Gasolina deu cruzamento espetacular para Bruno Rodrigues. Ele disparou em velocidade e tocou na medida para Edu, que só empurrou às redes.

Depois de sofrer o segundo gol, o Vasco não conseguiu reagir. Jorginho até tentou mudar, mas o time carioca estava entregue, totalmente dominado. O apoio dos 59 mil cruzeirenses refletiu diretamente nos jogadores, que anularam os adversários.

E ainda deu tempo de fazer mais um. Aos 40 minutos, Marquinhos Cipriano fez o que quis pelo lado esquerdo e cruzou. Luvannor chutou e contou com novo desvio em Danilo Boza para superar Thiago Rodrigues e dar números finais ao embate.

O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira, às 19h, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). No dia seguinte, o Vasco recebe o Londrina, às 21h30, em São Januário, no Rio (RJ).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 0 VASCO

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Kaiki (Marquinhos Cipriano), Felipe Machado, Neto Moura (Willian Oliveira) e Bruno Rodrigues; Stênio (Wesley Gasolina), Edu (Luvannor) e Lincoln (Daniel Júnior). Técnico: Paulo Pezzolano.

VASCO – Thiago Rodrigues; Léo Matos (Gabriel Pec), Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor (Edimar); Yuri Lara, Andrey Santos, Marlon Gomes (Fábio Gomes) e Nenê (Alex Teixeira); Eguinaldo e Raniel (Figueiredo). Técnico: Jorginho.

GOLS – Filipe Machado, aos 24 minutos do primeiro tempo; Edu, aos 14, e Luvannor, aos 40 do segundo

ÁRBITRO – Flavio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – Kaiki e Stênio (Cruzeiro); Paulo Victor e Yuri Lara(Vasco).

RENDA – R$ 2.974.486,00.

PÚBLICO – 59.204 torcedores.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

