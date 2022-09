Bia Haddad e Zhang desistem da disputa por duplas em Tóquio; Stefani é eliminada

Por Estadão - Estadão 6

Beatriz Haddad Maia e a parceira Zhang Shuai desistiram da disputa por duplas do WTA 500 de Tóquio, após a chinesa vencer sua partida no simples contra a francesa Caroline Garcia, número 10 do mundo e cabeça 2 do torneio. A estreia de Bia e Zhang estava marcada para a madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília), em duelo com a grega Despina Papamichail e a mexicana Fernanda Contreras Gomez.

Zhang jogou por 2h30 com Garcia até fechar a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (5), e 7/6 (5), resultado que a colocou nas quartas de final. A organização não informou o motivo da desistência nas duplas, mas o mais provável é que tenha sido uma decisão tomada em razão da duração do jogo no simples e do pouco tempo de intervalo entre uma partida e outra.

Na próxima fase, a chinesa enfrentará a vencedora do duelo entre Karolina Pliskova e Petra Martic. Bia, por sua vez, jogará as oitavas de final do simples na madrugada de quinta-feira, contra a ex-número 1 do mundo Naomi Osaka. Antes, venceu a japonesa Yuki Naito na primeira fase, por 2 sets a 0, na terça-feira, com parciais de 6/4 e 6/2.

A desistência deixou o Brasil sem representantes na competição por duplas em Tóquio. Antes, também na madrugada desta quarta, Luisa Stefani foi eliminada ao lado da japonesa Ena Shibahara após derrota por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1) para a mexicana Giuliana Olmos e a canadense Gabriel Dabrowski.

Esta foi apenas a segunda participação de Stefani em um torneio nesta temporada, após um ano sem jogar em razão de uma lesão. Na primeira competição após a recuperação, o retorno foi triunfal, pois a brasileira foi campeã do WTA 250 de Chennai, no último domingo, jogando em parceria com Dabrowski, sua algoz no Japão.

BADOSA ELIMINADA

O dia de disputas em Tóquio foi mágico para a China. Além da vitória de Zhang Shuai sobre Caroline Garcia, outra chinesa bateu uma das favoritas ao título. Qinwen Zheng, de 19 anos, foi a responsável por eliminar Paula Badosa, cabeça 1 do torneio e quarta colocada do ranking. A espanhola foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

