Antes de Claudia Raia: conheça outras famosas que engravidaram depois dos 50

A atriz e bailarina Claudia Raia anunciou na noite desta segunda, 19, que está grávida do também ator e bailarino Jarbas Homem de Mello. Pelo Instagram, a apresentadora deixou fãs e seguidores em êxtase com a notícia. A artista, que já é mãe de Enzo Celulari, 25, e de Sophia Raia, 19, frutos de seu relacionamento com o ator Edson Celulari, no entanto, não foi a única famosa que engravidou depois dos 50 anos.

A idade pode ser considerada incomum para uma gestação, porém, outras artistas também abraçaram a maternidade nessa faixa etária. Conheça algumas delas:

Solange Couto

Quando seu filho Benjamim nasceu, em 2009, a atriz tinha 54 anos. Segundo relato dado na época, a artista contou que foi uma gravidez não planejada e ela não pretendia ter mais filhos. Hoje, com 65 anos, a intérprete de Dona Jura, da novela O Clone, é casada com o produtor Jamerson Andrade e tem três filhos.

Brigitte Nielsen

A atriz Brigitte Nielsen engravidou aos 54 anos de sua filha Frida. Na época, ela rebateu críticas de que estaria velha demais para uma gestação em entrevista à revista People. “Algumas mulheres pensam: Meu Deus, estou muito velha. Bem, sim, é verdade. Eu consigo entender as pessoas dizendo: Como ela se atreve? Mas quantos homens têm seus primeiros filhos em seus 60 e 70 anos e nunca questionam isso?” Brigitte tem 59 anos, cinco filhos e é casada com o produtor italiano Mattia Dessi.

Márcia Goldschmidt

A apresentadora Márcia Goldschmidt recorreu à fertilização in vitro para engravidar das gêmeas Yanna e Victória quando tinha 50 anos. Segundo ela, a gestação das filhas foi difícil. Ela teve pré-eclampsia e a pressão arterial elevada – o que pode colocar a gravidez como sendo de alto risco. Márcia é casada com Nuno Rêgo e vive em Portugal com o marido e os filhos.

Janet Jackson

A cantora Janet Jackson teve seu primeiro filho aos 50 anos. Eissa Al Mana é fruto de seu relacionamento com o empresário Wissam Al Mana, de quem se divorciou em 2017. Segundo informações de amigos na época, o parto de Janet foi sem estresse e saudável.

Jéssica Lopez

