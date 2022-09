Kate Winslet é levada para hospital após sofrer uma queda na gravação de Lee

Por Estadão - Estadão 6

Kate Winslet levou um susto no último final de semana, após sofrer uma queda durante as gravações de Lee, filme sobre a trajetória de Elizabeth Lee Miller, uma fotógrafa correspondente da Vogue durante a Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, a atriz foi levada para um hospital local, na Croácia, com dores na perna. As informações são do Daily Mail.

Segundo a equipe da atriz, ela passa bem. “Kate escorregou e foi levada ao hospital como medida de precaução exigida pela produção”, detalhou.

Apesar do susto, a artista não precisou ser internada. Inclusive, desde a última segunda-feira, 19, já está de volta à rotina de gravações.

Além de Kate Winslet, Lee, ainda sem data de estreia prevista, inclui Josh OConnor, Jude Law e Andy Samberg no elenco.

